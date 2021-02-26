АМКУ викрив змову двох компаній на торгах Укрзалізниці
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.
«Викрито змову під час проведення Укрзалізницею закупівель на загальну суму 2,5 млн грн», - написав Хмельницький.
Зазначається, що адмінколегія відділення визнала дії ТОВ «Маркетінвестгруп» та ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених «Панютинським вагоноремонтним заводом» і регіональною філією «Південна залізниця». Зокрема, в комітеті встановили, що вказані суб’єкти господарювання узгодили умови участі у процедурах закупівель, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто.
ТОВ «Маркетінвестгруп» та ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» оштрафовано на загальну суму 680 тис. грн, обом компаніям заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.