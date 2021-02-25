Борг Пенсійного фонду перед Держказначейством за рік зріс на 14 мільярдів

Заборгованість Пенсійного фонду за позиками на покриття тимчасових касових розривів зросла на 14 млрд грн порівняно з 1 січня 2020 року і станом на січень 2021 року сягнула 62,1 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про підсумки діяльності Державної казначейської служби України за 2020 рік.

Заборгованість Пенсійного фонду України за позиками на покриття тимчасових касових розривів, що утворилась починаючи з 2007 року, залишається на сьогодні однією з найбільших проблем для Єдиного казначейського рахунку.

«На жаль, тенденція у 2020 році така, як і в попередні роки. Виплата пенсій відбувається не тільки за рахунок надходжень єдиного соціального внеску, а й за рахунок позики, що надаються Пенсійному фонду з Єдиного казначейського рахунку. Заборгованість Пенсійного фонду порівняно з 1 січнея 2020 року зросла на 14 мільярдів гривень і становитиь 62,1 млрд грн», - повідомила керівник відомства Тетяна Слюз.

Зазначається, що протягом 2020 року у Пенсійного фонду України виникали тимчасові касові розриви, пов'язані з виплатою пенсій, на покриття яких Казначейством було надано позик загалом на 179,0 млрд грн. Пенсійний фонд погасив заборгованість за позиками на загальну суму 166,1 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн – за позиками, наданими у 2019 році, 165,0 млрд грн – за позиками 2020 року.

Прострочена заборгованість Пенсійного фонду за позиками, наданими з ЄКР на покриття тимчасових касових розривів у 2007-2014 роках, становить 48,1 млрд грн, а загальна її сума – 62,1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 17 лютого затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2021 рік становить 495 502 млн грн, з них власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327 957,3 млн грн, з яких 293 887,3 млн грн – сума від сплати єдиного соціального внеску. Загальний обсяг видатків ПФУ також затверджено на рівні 495 502 млн грн.