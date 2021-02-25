Світовий банк та ЄІБ можуть долучитися до відбудови доріг Донеччини
Про це 24 лютого під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає Укрінформ.
"Будемо намагатися розширити цей проєкт і на Донецьку область, з боку наших міжнародних партнерів є інтерес до цього", – сказав Кубраков.
Голова Укравтодору наголосив, що до 2020 року ці дві східні області "були обділені". Наприклад, у Луганській області у період з 2014 по 2019 рік загалом було відремонтовано трохи більше 30 км доріг. "Тому у нас особливий фокус на цих областях", – зазначив він.
У 2020-2021 роках Укравтодор вирівнює масштаб дорожніх робіт у цих двох областях з показниками інших регіонів: у Донецькій області за підсумками двох років буде оновлено майже 310 км державних доріг, а в Луганській – понад 600 км.
Ключовим проєктом 2020 року став маршрут Сєвєродонецьк – Станиця Луганська: тут повністю відремонтовано 125 км дороги.
У 2021 році за кошти міжнародних інституцій буде оновлено майже 180 км доріг Луганщини: Н-26 Чугуїв – Мілове (протяжністю 12 км); Р-66 КПП "Демино–Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ (більше 121 км), Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут (42 км).
Як повідомлялося, 24 лютого Укравтодор також офіційно звернувся до КМДА з проханням віддати йому на баланс Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Укравтодор готовий самостійно взятися за добудову столичного мосту через Дніпро.