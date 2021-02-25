Світовий банк та ЄІБ можуть долучитися до відбудови доріг Донеччини

У 2021 році Укравтодор розпочинає спільний проєкт із Світовим банком та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення доріг у Луганській області. У майбутньому така ж співпраця може бути розширена і на Донецьку область.

Про це 24 лютого під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

"Будемо намагатися розширити цей проєкт і на Донецьку область, з боку наших міжнародних партнерів є інтерес до цього", – сказав Кубраков.

Голова Укравтодору наголосив, що до 2020 року ці дві східні області "були обділені". Наприклад, у Луганській області у період з 2014 по 2019 рік загалом було відремонтовано трохи більше 30 км доріг. "Тому у нас особливий фокус на цих областях", – зазначив він.

У 2020-2021 роках Укравтодор вирівнює масштаб дорожніх робіт у цих двох областях з показниками інших регіонів: у Донецькій області за підсумками двох років буде оновлено майже 310 км державних доріг, а в Луганській – понад 600 км.

Ключовим проєктом 2020 року став маршрут Сєвєродонецьк – Станиця Луганська: тут повністю відремонтовано 125 км дороги.

У 2021 році за кошти міжнародних інституцій буде оновлено майже 180 км доріг Луганщини: Н-26 Чугуїв – Мілове (протяжністю 12 км); Р-66 КПП "Демино–Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ (більше 121 км), Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут (42 км).

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Як повідомлялося, 24 лютого Укравтодор також офіційно звернувся до КМДА з проханням віддати йому на баланс Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Укравтодор готовий самостійно взятися за добудову столичного мосту через Дніпро.