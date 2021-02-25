Банки України у січні отримали 4,1 мільярда прибутку - Данилишин

Чистий прибуток банків України у січні 2021 року становив 4,1 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Банки демонструють високу прибутковість та продовжують зі значним запасом виконувати нормативи достатності капіталу та ліквідності. Чистий прибуток банків у січні становив 4,1 млрд гривень (за 2020 рік – 41,3 млрд гривень), що визначало високу рентабельність капіталу банків (22,9%)", - написав Данилишин.

За його словами, регулятивний капітал банків України у січні зменшився на 5,3 млрд гривень до 177 млрд гривень, проте адекватність як регулятивного, так і основного капіталу (21,39% та 15,17% на 01.02.2021 відповідно) продовжує понад як удвічі перевищувати нормативний рівень (відповідно 10% та 7%).

Обсяг коштів банків на кореспондентських рахунках у НБУ становить 55,5 млрд гривень та у депозитних сертифікатах НБУ - 187,8 млрд гривень. Упродовж минулого тижня Національним банком було надано банкам 660 млн гривень – на 3 місяці за ставкою 6% шляхом проведення тендеру (5 банків) та 150 млн гривень – овернайт за ставкою 7% (1 банк). Сукупна заборгованість банків за кредитами рефінансування на строк від 1 до 5 років становить 64 млрд гривень, збільшившись з початку року на 15,6 млрд гривень.

"З огляду на низьку мультиплікацію кредитів рефінансування Національного банку у кредити банків реальному сектору Радою Національного банку було рекомендовано Правлінню розглянути можливість перегляду умов та параметрів інструментарію довгострокового рефінансування Національного банку з метою підвищення ефективності функціонування інституту фінансового посередництва та розширення банківського кредитування економіки", - зазначив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, чистий прибуток банків України за 2020 рік становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше, ніж роком раніше.