Гривня на міжбанку за тиждень піднялась до п’ятимісячного максимуму - Данилишин

Позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються, сприяють зміцненню курсу гривні

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Факторами, які сприяють укріпленню курсу гривні, залишаються позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках (хоча стрімке зростання світових цін на нафту та природний газ дещо погіршило умови торгівлі для України) та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються", - написав Данилишин.

З його слів, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень зміцнився на 1,4%, до п’ятимісячного максимуму. Обсяг інтервенцій Національного банку з купівлі іноземної валюти за 1-8 лютого 2021 року становив 160 млн дол., а обсяг міжнародних резервів НБУ збільшився до 28,7 млрд дол. Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів за тиждень зріс на 1,7 млрд грн, до 96,5 млрд грн, що становить 10,9% гривневих ОВДП в обігу.

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Підтримці високого попиту на державні цінні папери з боку нерезидентів сприяє їх висока дохідність, яка під час першого аукціону лютого становила 11,77%, що майже на 50 базисних пунктів (б.п.) вище, ніж середньозважена вартість розміщень у січні, та на 200 б.п. – порівняно з лютим 2020 року. Збільшили свої вкладення у гривневі державні цінні папери також банки (+2,1 млрд грн за тиждень) та юридичні особи (+1,2 млрд грн).