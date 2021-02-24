Кабмін затвердив статути Укргідроенерго та Енергоатома

Кабінет Міністрів затвердив статути ПрАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні постанови уряд схвалив на своєму засіданні.

"На сьогодні статут ПрАТ "Укргідроенерго" затверджений наказом Міненерго. Засновником товариства є держава в особі Міненерго. З метою реалізації Кабінетом Міністрів повеноважень щодо управління корпоративними правами Мінекономіки розроблено проєкт статуту. Аналогічно про НАЕК "Енергоатом", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Під час обговорення міністр фінансів Сергій Марченко запропонував доопрацювати проєкти постанов частині приведення статутів у відповідність до вимог законодавства про аудит, фінансову звітність та бухгалтерський облік.

Рішення було прийняте з одноденним доопрацюванням для урахування зауважень Мінфіну.

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Як повідомлялося, 20 січня уряд за дорученням Президента України перебрав управління над ДП "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та трьома теплоелектроцентралями. Водночас Мінекономіки, Міненерго та Мінфін мають розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній «Укренерго», «Магістральні газопроводи України» та ДП «Оператор ринку».