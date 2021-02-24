Мінцифри пропонує консультації для стартапів

Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів запускають безкоштовні консультації для стартапів на порталі "Дія.Бізнес".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відтепер на порталі у розділі «Отримати консультацію» доступна консультація під назвою «Фандрейзинг для стартапів та венчурне фінансування МСП».

На безкоштовній консультації стартапи та підприємці-початківці зможуть дізнатися від Українського фонду стартапів більше про нюанси залучення грантового або венчурного фінансування, а також про структурування інвестиційних угод.

Для тих, хто записується на консультацію вперше, первинна консультація на порталі Дія.Бізнес є обов’язковою. На первинній консультації експерти підготують дорожню карту з корисною інформацією для вирішення проблеми.

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Крім того, на порталі Дія.Бізнес доступні 55 інших видів безкоштовних консультацій за напрямами систематизації бізнес-процесів, продажів, маркетингу, юридичної допомоги та інше.