Мінцифри пропонує консультації для стартапів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що відтепер на порталі у розділі «Отримати консультацію» доступна консультація під назвою «Фандрейзинг для стартапів та венчурне фінансування МСП».
На безкоштовній консультації стартапи та підприємці-початківці зможуть дізнатися від Українського фонду стартапів більше про нюанси залучення грантового або венчурного фінансування, а також про структурування інвестиційних угод.
Для тих, хто записується на консультацію вперше, первинна консультація на порталі Дія.Бізнес є обов’язковою. На первинній консультації експерти підготують дорожню карту з корисною інформацією для вирішення проблеми.
Крім того, на порталі Дія.Бізнес доступні 55 інших видів безкоштовних консультацій за напрямами систематизації бізнес-процесів, продажів, маркетингу, юридичної допомоги та інше.