Показники прогнозного балансу електроенергії цьогоріч не виконуються - Герус

Заплановані прогнозним балансом виробництва електроенергії на 2021 рік ключові показники поки не виконані по жодній позиції.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у своєму Телеграм.

"Періоди морозів, незважаючи на аварійність енергоблоків та дефіцит вугілля, ми пройшли без будь-яких "віялових" відключень електроенергії. Допомагав збалансувати енергосистему імпорт, додаткова генерація Енергоатому, а також Укргідроенерго (ГЕС/ГАЕС)", - зазначив Герус.

За словами голови парламентського комітету, "Енергоатом" виробив на 4,9%, а Укргідроенерго та 30,3% електроенергії більше, аніж було заплановано у прогнозному балансі.

Менше прогнозного балансу згенерувала теплова генерація, та особливо виробники за "зеленим" тарифом (ВДЕ), які виробили лише 71,6% від плану.

ВДЕ у січні виробили лише 76% від плану, а у жовтні-грудні лише 65%-75% від плану закладеного у прогнозний баланс.

"Звичайна помилка - це коли помиляються в обидві сторони, а тут більше схоже на систематичне завищення показника ВДЕ у прогнозному балансі, що призвело до неправильних очікувань по генераціі", - зазначив при цьому Герус.

Крім того, за 22 дні лютого країна спожила 10 836 млн кВт-год електроенергії, що на 7,7% більше прогнозу та на 9,8% більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, прогнозний баланс на 2021 рік був складений/підписаний у листопаді 2020 року. Міністерством енергетики на той момент керувала Ольга Буславець.

У січні 2021 року в ПАТ "Центренрго" заявили, що критична ситуація в енергосистемі України станом на листопад-січень, склалася через імовірні прорахунки у плануванні Прогнозного балансу електроенергії Об’єднаної енергосистеми України на 2020 рік.

Прогнозний баланс на 2020 рік був переглянутий в квітні 2020 року.