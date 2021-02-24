Американська технологічна компанія Apple купує нові компанії кожні три-чотири тижні, загалом за останні шість місяців вона придбала близько 100 компаній.

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук на щорічних зборах акціонерів компанії, передає Укрінформ із посиланням на BBC.

За його словами, Apple в основному купує технології і таланти. Найбільшим придбанням за останнє десятиліття є купівля за $3 млрд Beats Electronics, виробника навушників, заснованого репером і продюсером Доктором Дре, наголошується у повідомленні.

Ще одним гучним придбанням стала компанія Shazam, що розробила програмне забезпечення для розпізнавання музики. Угода на суму за $400 млн була укладена в 2018 році.

Найчастіше Apple купує невеликі технологічні компанії, а потім впроваджує їх інновації в свої власні продукти. Одним із таких прикладів є PrimeSense, ізраїльська компанія 3D-зондування, технологія якої зробила вклад у FaceID від Apple.

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Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.