Apple купує нові компанії кожні три-чотири тижні
Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук на щорічних зборах акціонерів компанії, передає Укрінформ із посиланням на BBC.
За його словами, Apple в основному купує технології і таланти. Найбільшим придбанням за останнє десятиліття є купівля за $3 млрд Beats Electronics, виробника навушників, заснованого репером і продюсером Доктором Дре, наголошується у повідомленні.
Ще одним гучним придбанням стала компанія Shazam, що розробила програмне забезпечення для розпізнавання музики. Угода на суму за $400 млн була укладена в 2018 році.
Найчастіше Apple купує невеликі технологічні компанії, а потім впроваджує їх інновації в свої власні продукти. Одним із таких прикладів є PrimeSense, ізраїльська компанія 3D-зондування, технологія якої зробила вклад у FaceID від Apple.
Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.