На базі Київського бронетанкового заводу планують створити індустріальний парк

Укроборонпром на наступному тижні представить уряду концепцію створення оборонно-промислового індустріального парку на базі Київського бронетанкового заводу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресбрифінгу сказав генеральний директор ДК "Укроборонпром” Юрій Гусєв.

“Наступного тижня ми презентуємо для Прем'єр-міністра, членів уряду, для народних депутатів концепцію створення оборонно промислового індустріального парку на базі Київського бронетанкового заводу. Ця концепція дозволить бронетанковому заводу отримати новий імпульс розвитку і для інших підприємств”, - сказав Гусєв.

Він додав, що ціла низка підприємств оборонної промисловості потребує переоснащення та модернізації,. Реалізація концепції оборонно-промислового індустріального парку, за його словами, дасть змогу цим підприємствам отримати сучасні приміщення, переоснащення тощо.

Він нагадав, що підприємства Укроборонпрому мають більше 14 млрд боргів.

"Це означає, що нам треба суттєво змінювати і підходи до управління підприємствами оборонно-промислового комплексу , і відповідно робити більш сучасними та модерними ці виробництва", - сказав Гусєв.

Він додав, що звертався з проханням до Президента і отримав підтримку глави держави з питання розгляду дорожньої карти трансформації Укроборонпрома на засіданні РНБО. Також Гусєв нагадав, що в першому читанні схвалений законопроєкт стосовно реформи Укроборонпрому. За його словами, друге читання законопроєку очікується протягом місяця.