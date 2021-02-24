Експосадовців «Укренерго» підозрюють у завданні збитків на понад 380 мільйонів

Колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомили про підозру у спричиненні збитків на понад 380 млн грн на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)”. - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці держпідприємства умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного із учасників торгів при закупівлі комплексу робіт та послуг по договору підряду на будівництво підстанції «Кремінська» у Луганській області. Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області, яка після початку бойових дій у 2014 році залишилась відрізаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження частини високовольтних ліній.

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Таким чином, внаслідок завищення предмету закупівлі та зайвих витрат державній компанії «Укренерго» спричинено матеріальні збитки на суму понад 380 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого правоохоронці повідомили про підозри експосадовцям Броварської податкової інспекції щодо завдання більше 3 млн грн збитків державі через незаконне повернення ПДВ.