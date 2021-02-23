Газпром відмовився оскаржувати дії держвиконавця щодо штрафу АМКУ

Газпром відмовився оскаржувати дії держвиконавця щодо штрафу АМКУ

Укрінформ
Російське ВАТ "Газпром" відмовилося від оскарження дій державного виконавця Міністерства юстиції України стосовно стягнення виконавчого збору у розмірі 10% в рамках примусового виконання рішення суду.

Це випливає з ухвали Північного апеляційного господарського суду м.Києва від 17 лютого 2021 року, яка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"10 лютого 2021 року до суду від скаржника - Публічного акціонерного товариства "Газпром" надійшла заява про відмову від апеляційної скарги, в якій апелянт просить прийняти відмову від апеляційної скарги. У зв`язку з відмовою скаржника від апеляційної скарги, яка прийнята судом, колегія суддів дійшла висновку про закриття апеляційного провадження у даній справі", - йдеться в ухвалі.

Як повідомлялось, Антимонопольний комітет України в січні 2016 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Газпрому, в якому просив стягнути з компанії 86 млрд грн штрафу та 86 млрд грн пені за зловживання антимонопольним становищем на ринку транзиту природного газу. Справа розглядалася у всіх інстанціях, аж поки в листопаді 2018 року Верховний суд України остаточно залишив без задоволення касаційну скаргу російського державного монополіста на стягнення Антимонопольним комітетом 172 млрд грн штрафу та пені.

У квітні 2017 року Антимонопольний комітет України направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

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У жовтні 2020 року Газпром подав заяву до суду на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з виконання наказу Господарського суду міста Києва. Зокрема, Газпром просив суд визнати неправомірними дії виконавця щодо стягнення виконавчого збору, який, за законодавством України, становить 10% від суми, що підлягає стягненню, тобто 17,2 млрд грн.

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