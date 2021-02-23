Газпром відмовився оскаржувати дії держвиконавця щодо штрафу АМКУ

Російське ВАТ "Газпром" відмовилося від оскарження дій державного виконавця Міністерства юстиції України стосовно стягнення виконавчого збору у розмірі 10% в рамках примусового виконання рішення суду.

Це випливає з ухвали Північного апеляційного господарського суду м.Києва від 17 лютого 2021 року, яка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"10 лютого 2021 року до суду від скаржника - Публічного акціонерного товариства "Газпром" надійшла заява про відмову від апеляційної скарги, в якій апелянт просить прийняти відмову від апеляційної скарги. У зв`язку з відмовою скаржника від апеляційної скарги, яка прийнята судом, колегія суддів дійшла висновку про закриття апеляційного провадження у даній справі", - йдеться в ухвалі.

Як повідомлялось, Антимонопольний комітет України в січні 2016 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Газпрому, в якому просив стягнути з компанії 86 млрд грн штрафу та 86 млрд грн пені за зловживання антимонопольним становищем на ринку транзиту природного газу. Справа розглядалася у всіх інстанціях, аж поки в листопаді 2018 року Верховний суд України остаточно залишив без задоволення касаційну скаргу російського державного монополіста на стягнення Антимонопольним комітетом 172 млрд грн штрафу та пені.

У квітні 2017 року Антимонопольний комітет України направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

У жовтні 2020 року Газпром подав заяву до суду на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з виконання наказу Господарського суду міста Києва. Зокрема, Газпром просив суд визнати неправомірними дії виконавця щодо стягнення виконавчого збору, який, за законодавством України, становить 10% від суми, що підлягає стягненню, тобто 17,2 млрд грн.