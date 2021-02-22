В Україні ініціюють оновлення 100 залізничних станцій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій ініціює оновлення 100 залізничних станцій цього року.

Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає кореспондент Укрінформу.

"Цей рік унікальний - передбачено у бюджеті 4 мільярди гривень фінансування на електрифікацію ділянок (залізниці - ред), закупівлю нових пасажирських вагонів. Також хочемо у цій програмі передбачити і реновацію 100 залізничних станцій", - сказав Криклій.

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Він додав, що Мінінфраструктури працюватиме над залученням інвесторів для оновлення залізничної інфраструктури.