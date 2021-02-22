Ощадбанк до травня продовжив дію платіжних карток переселенців

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 травня 2021 року.

У фінустанові нагадують, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень. Якщо клієнт отримав SMS від Ощадбанку, то його перевипущена картка вже у відділенні. Якщо клієнт не зміг забрати свою нову картку у відділенні, то він можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, чистий прибуток Ощадбанку за підсумками 2020 року становив 2,8 млрд грн, що на 2,5 млрд грн більше порівняно із 2019 роком. Прибутковість капіталу банку (RoE) на кінець 2020 року становила 13,8%, що суттєво перевищує відповідний результат на кінець 2019 року (1,3%). Чистий процентний дохід Ощадбанку у 2020 році порівняно з попереднім роком збільшився на 2,5 млрд грн (на 45,4%) і становив близько 8 млрд грн; чистий комісійний дохід збільшився на 18,1%, майже до 5 млрд грн.