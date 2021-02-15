Ощадбанк підписав меморандум з інвестором з Абу-Дабі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
Меморандум має на меті формалізувати намір обох сторін щодо подальшого обговорення потенційних сфер співпраці та потенційних інвестиційних проєктів в Україні та за кордоном, включаючи укладення довгострокових угод для досягнення таких цілей.
Зазначається, що партнерство Ощадбанку та компанії Mubadala покликане визначити потенційні ініціативи для спільного інвестування в Україні, що, в свою чергу, сприятиме розвитку української економіки.
Мubadala Investment Company є одним із провідних світових суверенних інвестиційних фондів з активами понад 232 млрд дол. США. У його портфелі - проєкти на шести континентах у багатьох сферах та класах активів.
Як повідомляв Укрінформ, у межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати 14-15 лютого українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 млрд дол. США. Зокрема, 18 українських приватних компаній, серед яких «Інтерпайп», Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.