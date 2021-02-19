З портфельною держгарантією: Ощадбанк запустив нову програму кредитування бізнесу
Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.
Значно зменшені вимоги до забезпечення за кредитом – таку перевагу для позичальників має нова програма кредитування Ощадбанку з застосуванням портфельних гарантій держави.
У рамках урядової програми представникам мікро-, малого та середнього бізнесу надаються державні гарантії до 70% від суми кредиту.
Кредити за портфельними гарантіями надаються суб’єктам господарювання з річним чистим доходом (виручкою) від реалізації до 50 млн євро або кількістю працівників до 250 осіб. Максимальна сума кредиту – 100 млн гривень.
У банку зазначають, що кредитування за портфельними держгарантіями можна поєднувати з іншими державними програмами, в тому числі з програмою «Доступні кредити 5-7-9%» (в частині інвестиційних та антикризових кредитів).
Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.
Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.