З портфельною держгарантією: Ощадбанк запустив нову програму кредитування бізнесу

Нова програма Ощадбанку з використанням портфельних гарантій держави має зробити кредитування бізнесу більш доступним.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Значно зменшені вимоги до забезпечення за кредитом – таку перевагу для позичальників має нова програма кредитування Ощадбанку з застосуванням портфельних гарантій держави.

У рамках урядової програми представникам мікро-, малого та середнього бізнесу надаються державні гарантії до 70% від суми кредиту.

Кредити за портфельними гарантіями надаються суб’єктам господарювання з річним чистим доходом (виручкою) від реалізації до 50 млн євро або кількістю працівників до 250 осіб. Максимальна сума кредиту – 100 млн гривень.

У банку зазначають, що кредитування за портфельними держгарантіями можна поєднувати з іншими державними програмами, в тому числі з програмою «Доступні кредити 5-7-9%» (в частині інвестиційних та антикризових кредитів).

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.