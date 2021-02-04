Керівник Ощадбанку назвав найголовніше завдання для фінустанови
Як передає Укрінформ, про це сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв'ю порталу «Мінфін».
"Для нас зараз найголовніше питання — вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Ми дуже сподіваємося, що відповідний законопроєкт буде внесений на розгляд Верховної Ради вже у І кварталі, можливо, до кінця лютого. Як тільки банк стане членом ФГВФО, ми активніше почнемо рухатися з ЄБРР у питанні про надання субординованого боргу в якості першого кроку для входження в капітал банку",- сказав Наумов.
Але, за його словами, членство у ФГВФО — це тільки початок. Ощадбанк, на думку його очільника, повинен ставати більш ефективним, більш комерційним.
«Прогрес на цьому шляху буде наближати нас до інвестиційної угоди. Є ймовірність, що до кінця 2022 року ЄБРР все ж дасть банку субординований борг. Я в цьому дуже зацікавлений", - наголосив Наумов.
Як повідомлялося, однією з передумов входження ЄБРР в капітал Ощадбанку є втрата ним повної держгарантії по депозитам фізичних осіб: цей держбанк має стати учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як і решта банківських установ, які працюють на ринку, та вклади фізосіб у яких (в розмірі до 200 тис грн) гарантуються Фондом.