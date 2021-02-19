Компанія Moneyveo отримала нагороду «Вибір країни – 2020»

Лідер ринку небанківського споживчого кредитування компанія Moneyveo отримала національну бізнес-премію України «Вибір країни».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що відзнака «Вибір країни» – атрибут, який говорить про успішність бренду Moneyveо на ринку споживчого онлайн-кредитування і про визнання якості його послуг професійним співтовариством. Отримання престижної нагороди – не привід зупинятися на досягнутому, вважають у Moneyveo. Компанія продовжує активно впроваджувати технології, які впливають на індустрію небанківського кредитування, а також проявляти активність в соціальній сфері та громадському житті країни.

За словами топменеджменту Moneyveo, компанія щодня робить свій вибір, створюючи кращий сервіс онлайн-кредитування для українців.

«Кожен день ми робимо вибір, як поліпшити наш сервіс і зробити продукт більш якісним і доступним для клієнтів. Завжди генеруємо креативні ідеї і придумуємо цікаві акції, щоб споживач був задоволений нашими послугами, – коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска. – Перемога в подібних конкурсах – це додаткове визнання якості продукту і чергове підтвердження наших лідерських позицій на ринку».

Завдання технічного директора компанії Алекса Банасевича – зробити так, щоб кожен клієнт мав доступ не тільки до якісного, а й зрозумілому продукту.

«Мій вибір – це пошук оптимальних шляхів вирішення актуальних завдань бізнесу: спрощення інтерфейсу, розробки ефективної системи комунікації клієнтів і служби підтримки та якісне впровадження цих рішень», – пояснює Банасевич.

Він переконаний, що найкращим може вважатися тільки такий сервіс, клієнти якого повністю задоволені та за необхідності звертаються знову. З огляду на те, що на рахунку компанії понад 1 мільйон клієнтів і понад 5 мільйонів оформлених кредитів, подібне твердження – як раз про Moneyveo.

А правильно вибудувати всі процеси в організації, забезпечуючи їхню безперебійність, –завдання операційного директора Moneyveo Сергія Сінченко.

«Мій вибір – впроваджувати культуру безперервного проактивного поліпшення бізнес-процесів» – говорить Сінченко.

У пресслужбі компанії зазначили, що у порівнянні із західними країнами, в Україні ринок небанківського кредитування перебуває у стадії розвитку, через що багато клієнтів не розуміють принципів роботи подібних сервісів. Манівео постійно працює над спрощенням процесу обслуговування наскільки це можливо.

«Product-команда щодня робить вибір – допомагати клієнтам вирішувати їхні фінансові завдання простіше і швидше за рахунок інноваційного підходу в розвитку продукту. Чим менше часу витрачає клієнт, тим більше цінності в продукті. Іноді менше – означає більше», – каже керівник департаменту розвитку продукту Влас Головін.

Місія компанії – надавати людям інноваційні фінансові послуги. При цьому Moneyveo забезпечує збереження даних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.

«Для мене вибір – це забезпечити роботу високонавантаженого проєкту 24/7, 365 днів», – розповідає директор з інформаційних технологій Григорій Лісничий.

Як повідомлялося, премія «Вибір країни» заснована на дослідженні безлічі даних, у тому числі аналізі звітів 20 популярних рейтингових агентств, проведенні фокус-груп та інших технологіях. Експертна комісія аналізує роботу кожної компанії-лауреата, дає оцінку її фінансової спроможності, зростання прибутку та інших показників. Отримати нагороду може тільки один лідер в конкретній сфері діяльності. Мета конкурсу – визначити кращі компанії України та мотивувати їх до подальшого розвитку.

Фото: Moneyveo