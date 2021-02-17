Moneyveo знову підтвердила звання найкращого сервісу онлайн-кредитування

Четвертий раз поспіль фінтех-компанія Moneyveo здобуває головну нагороду у номінації “Найкращий сервіс онлайн-кредитування” премії PaySpace Magazine Awards.

До того ж цього року Group CEO компанії Альона Андронікова була відзначена як один з кращих експертів фінтех-галузі країни, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

Зазначається, що на черговій церемонії нагородження щорічної премії PSM Awards, яка відбулась 11 лютого 2021 року, фінтех-компанія Манівео в черговий раз довела свій статус найкращого сервісу онлайн-кредитування. За результатами 2020 року вона отримала майже 50% всіх голосів у своїй номінації та підтвердила провідні позиції.

“Ця премія – доказ того, що продукти компанії високо оцінюють і користувачі, і професійна спільнота. І Moneyveo не зупиниться на досягнутому. Нові технологічні продукти, інноваційні сервіси тощо – ми точно знайдемо, чим вас здивувати у 2021 році", - сказав, отримуючи головну нагороду у номінації «Найкращій сервіс онлайн-кредитування», директор з розвитку продуктів (CPDO) компанії Влас Головін.

У пресслужбі Moneyveo також поінформували, що за результатами опитування та експертної оцінки Альона Андронікова, Group CEO Moneyveo, увійшла до трійки лідерів у категорії «Експерт року у сфері фінтех». Вона номінувалась вперше і одразу потрапила у число переможців.

«Особливо приємно отримати статус одного з кращих спеціалістів галузі країни саме за результатами 2020 року. Адже він був безпрецедентний, зокрема за швидкістю трансформацій. Наприклад, існує думка, що, якби не пандемічні події, ми б прийшли до теперішнього рівня діджиталізації процесів лише у 2025 році. Тому розуміти, що твій професіоналізм пройшов перевірку цією швидкістю та те, що ти є лідером, який зміг очолити зміни, надзвичайно мотивує рухатись та розвиватись далі", – поділилась Group CEO Moneyveo.

Альона Андронікова не тільки стала призером PSM Awards 2020, але й увійшла до складу експертної комісії премії, а на самому заході долучилась до панельної дискусії на тему «МФО: нові реалії та сценарії ринку». Під час неї Андронікова разом з представниками фінансової сфери розповіла про виклики, з якими зіштовхнулася компанія у 2020 році, та головні тренди, які будуть панувати у 2021-му, додали в Moneyveo.

Як повідомлялося, згідно з рейтингом видання «Деловая столица», Альона Андронікова увійшла до списку 25 найуспішніших жінок українського бізнесу 2020 року, які зуміли домогтися у своїй справі видатних результатів. Під її керівництвом Moneyveo вийшла на міжнародний ринок, розробила нові послуги, отримала численні престижні національні та міжнародні нагороди, перетнула відмітку у 1 000 000 клієнтів.

PSM Awards – щорічна премія, яка присуджується найкращим компаніям та спеціалістам на ринку фінансових технологій України. Переможці заходу визначаються відкритим голосуванням, опитуванням визнаних експертів сфери і редакцією журналу.

Фото: Moneyveo