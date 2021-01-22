Кількість користувачів сервісу онлайн-кредитування Moneyveo перевищила 1 мільйон

У січні 2021 року кількість користувачів сервісу онлайн-кредитування Moneyveo перевищила 1 млн осіб.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що за весь час роботи компанія видала кредитів на суму понад 20 млрд грн. За 2020 рік її клієнтська база збільшилася на 25%, у порівнянні з попереднім роком. А в січні 2021 року кількість користувачів сервісу онлайн-кредитування Moneyveo перевищила 1 млн осіб.

«2020 рік виявився дуже непростим. Але він перевірив бізнес на гнучкість, з однієї сторони, та на людяність – з іншої. Ми були змушені переглянути скорингові моделі (алгоритми оцінки платоспроможності позичальників) і скоротити обсяги кредитування, щоб зменшити навантаження на клієнтів. Водночас підготували для них ряд нових продуктів та оптимізували наявні», – розповів комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

За його словами, наприклад, вивели на український ринок додаток Veomini. Він дозволяє покривати невеликі фінансові потреби. Доступний тільки на смартфоні та розрахований на молоду аудиторію. Також компанія продовжила розвивати продукт Comfort. З ним можна отримати до 30 000 грн, а повернути кошти протягом 18 тижнів.

«До речі, за даними Google Trends, слово «Moneyveo» зараз шукають частіше, ніж фразу «кредит онлайн». А кількість клієнтів компанії – яких уже більше ніж 1 000 000 – підтверджує довіру до сервісу. Далі – тільки нові досягнення та перемог», – додав комерційний директор Moneyveo.

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У компанії також поінформували, що Moneyveo дарує своєму мільйонному клієнту до 31 грудня 2021 року включно промокод на кредит Smart під 0,01%.

Як повідомлялося, Манівео – лідер онлайн-кредитування в Україні. Попри всесвітній локдаун, компанія у віддаленому режимі успішно запустила бізнес у В'єтнамі. Також Moneyveo єдина у своєму сегменті отримала сертифікат, що підтверджує найвищий рівень безпеки платіжних карток – PCI DSS Service Provider Level 1.

Про лідерство Манівео на ринку онлайн-кредитування свідчать і щорічні перемоги в авторитетних конкурсах і рейтингах. Серед них: «Лідер року», «Кращий сервіс онлайн-кредитування в Україні» за версією PaySpace Magazine Awards, «Вибір року», «Бренд року», «Зірка якості» тощо.

Фото з відкритих джерел та Moneyveo