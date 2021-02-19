Bitcoin оновив власний рекорд вартості – майже $53 тисячі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.
За даними торгів, о 12-й годині за Києвом, найпопулярніша криптовалюта коштувала 52 955 доларів США. Тільки два дні тому Bitcoin перетнула психологічну позначку у 50 тисяч доларів США.
Зазначається, що вартість золота впала до показників 7-місячної давнини – 1 760 доларів.
Експерти не виключають, що Bitcoin зростає завдяки падінню ціни на золото, яке розглядається як стабільна інвестиція в часи невизначеності.
Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Як повідомляв Укрінформ, вартість криптовалюти Bitcoin встановила новий рекорд, досягнувши позначку в 52 231 долар США.