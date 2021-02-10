Bitсoin споживає більше електроенергії, ніж уся Аргентина

Криптовалюта Bitсoin в цілому щороку споживає більше електроенергії, ніж ціла Аргентина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження вчених із Кембриджського університету.

Зазначається, що «майнинг» криптовалюти є дуже енергозатратним – він потребує серйозних комп’ютерних розрахунків.

Кембриджські дослідники наголошують, що в цілому транзакції, пов’язані з біткоїном, споживають близько 121,36 терават щорічно – більше, ніж уся Аргентина.

І ніщо поки не вказує на падіння цього показника.

Як передавав Укрінформ, вартість біткоїна побила черговий рекорд, сягнувши $48 тисяч за одиницю через день після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска заявила про інвестування $1,5 мільярда у криптовалюту та її застосування у платежах.

На переконання деяких фінансистів, якщо великі корпорації й надалі вкладатимуться у біткоїн, його загальна капіталізація перевищить ринкову вартість Tesla.

Підйом наразі переживає не лише біткоїн, а й інші криптовалюти. Однак коливання біткоїна породжує суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю й до повного падіння.

Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростання інтересу з боку інвесторів доказом її стійкості. Однак скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та повторення його останнього буму у 2017 році, що зрештою завершився крахом.