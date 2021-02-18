Bitcoin побив новий рекорд — перевищив $52 тисячі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Учора о 23 годині за Києвом вартість криптовалюти досягла позначки 52 231 доларів США, зміцнившись за 24 години на 7,16%.

Зазначається, що інші криптовалюти, серед яких Ethereum та Litecoin, також демонструють зростання.

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Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, вартість криптовалюти Bitcoin вранці 17 лютого вперше перевищила позначку в 51 тис. доларів США.