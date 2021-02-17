Bitcoin другий день поспіль б’є рекорди

Вартість криптовалюти Bitcoin вранці 17 лютого вперше перевищила позначку в 51 тисячу доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даними торгів, о 10-й годині за Києвом вартість Bitcoin становила 51 291 долар США, що є новим рекордом собівартості для найпопулярнішої криптовалюти.

Проте вже за пів години вона знизилась до 50 858 доларів.

Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

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Як повідомляв Укрінформ, вартість Bitcoin вдень 16 лютого зросла до позначки 50 001 дол., що було новим рекордом для криптовалюти.