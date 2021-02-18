Мінрегіон планує ввести персональну відповідальність у будівельній діяльності

Міністерство розвитку громад та територій в рамках реформи містобудування планує ввести персональну відповідальність архітекторів, представників технічного нагляду, інженерів та держслужбовців, на всіх етапах будівельної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

За словами Чернишова, реформа передбачає не лише лібералізацію ринку та запровадження декларативного принципу отримання дозвільно-реєстраційних документів, але й введення персональної відповідальності на всіх етапах від надання вихідних даних для розробки проекту і до введення будівлі в експлуатацію. Мова йде про архітекторів, представників технічного нагляду, інженерів і також держслужбовців.

Крім цього, Мінрегіон розробив концепцію законопроєкту про внесення змін до деяких Законів України щодо подальшого реформування системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ухвалення якого стане завершенням реформи в сфері містобудівної діяльності та дозволить остаточно ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

«Ця концепція вже погоджена з робочою групою, що діє при Мінрегіоні, і зараз розробляється відповідний проєкт закону, який буде зареєстровано в парламенті впродовж кількох тижнів», – розповів міністр.

Він також нагадав, що наприкінці минулого року уряд ухвалив дві постанови, які дозволили розблокувати будівельний ринок та повернути архітектурно-будівельний контроль у правове поле. Одна з постанов відновила контроль органів місцевого самоврядування за об’єктами класу наслідків СС1 та СС2 в межах 101-го населеного пункту, де зосереджено 92% усього будівництва в країні.

Іншою постановою було утворено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ) – єдиний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у будівельній сфері. На перехідний період ДІАМ буде здійснювати архітектурно-будівельний контроль і нагляд за об’єктами класу наслідків СС1, СС2 і СС3.

Наразі проходить процедуру узгодження проєкт третьої постанови, яка спростить здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та надання дозвільно-реєстраційних послуг у будівництві, мінімізує корупційні фактори при реалізації повноважень відповідними органами та знизить тиск на бізнес через внесення змін до критеріїв оцінки ризику їх діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Також було утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

У грудні 2020 року набрали чинності дві постанови, необхідні для завершення реформи містобудування, які були ініційовані Мінрегіоном. Постанова №1339 від 16 грудня 2020 року відновила дію постанови, що надає органам місцевого самоврядування повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль. Постановою №1340 від 23 грудня 2020 року уряд ліквідував Державну інспекцію містобудування і Державну сервісну службу містобудування. Замість цих органів мала бути створена Державна інспекція архітектури та містобудування України, яка здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль і нагляд у сфері містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій.