Уряд призначив керівника Держлісагентства

Кабінет Міністрів призначив Юрія Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

“Призначити Болоховця Юрія Віталійовича головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановивши випробування строком на три місяці”, - йдеться у документі.

До цього часу Болоховець тимчасово виконував обов'язки голови Держлісагентства.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня звільнив Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків керівника цього органу саме на Болоховця.