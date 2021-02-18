Нафтогаз планує вийти на роздрібний ринок електроенергії

НАК «Нафтогаз України» заявляє про намір вийти на роздрібний ринок електричної енергії у 2022 році.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в Стратегії розвитку компанії до 2025 року, яка була презентована в рамках Всеукраїнського форуму "Україна30.Платіжка".

Згідно зі стратегією, у 2022 році у портфелі продуктів Нафтогазу має з'явитися електроенергія для споживача. За принципом роздрібного ринку природного газу, на якому компанія здійснює активне просування сьогодні, НАК планує визначитися з розумінням профіля клієнта роздрібного ринку електроенергії.

"Нас очікує реформа в сегменті ринку електроенергії. Вона нам потрібна, тому, що ми хочемо продавати не тільки газ, а й електроенергію побутовим споживачам", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Планується розробити таку стратегію ціноутворення, щоб клієнту стало вигідно змінити постачальника цієї послуги та обрати Нафтогаз як партнера в наданні послуг з енергопостачання. У 2023 році компанія обіцяє запропонувати найкращу на ринку конкурентну пропозицію.