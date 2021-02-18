Мінфін з початку року розмістив ОВДП майже на 49 мільярдів - Данилишин

Міністерство фінансів з початку року від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 48,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Обсяг розміщення Міністерством фінансів ОВДП з початку року становив 48,8 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, та становить близько 11% від річного плану розміщень державних цінних паперів на внутрішньому ринку. Водночас вартість державних запозичень у гривні продовжує зростати та за результатами 2-х аукціонів лютого становила 11,72%, що перевищує як показник січня (11,29%), так і показник лютого минулого року (9,79%)", - написав Данилишин.

З його слів, це свідчить про слабкість монетарної трансмісії у сегменті державних цінних паперів, що визначається низькою глибиною внутрішнього ринку, яка, в свою чергу, збільшує ризики інвестування в ці фінансові інструменти та вимагає вищої доходності.

"Відсутність дієвих кроків із удосконалення функціонування вторинного ринку державних цінних паперів посилюватиме ризик «фіскального витіснення», що матиме відповідні негативні наслідки для механізму монетарної трансмісії та процесів кредитування реальної економіки",- зазначив Данилишин.

Він також повідомив, що обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс за минулий тиждень на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, що є найбільшим значенням з червня 2020 року. Натомість, обсяг ОВДП у портфелі НБУ скоротився з початку року на 2,5 млрд грн, до 322,1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України у 2020 році залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики.