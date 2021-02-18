Петрашко пояснив, які види продукції охопить «промисловий безвіз»

Наразі комплексний процес укладання “промислового безвізу” відбувається у трьох секторах промислової продукції, однак після визнання від ЄС ця практика пошириться на всі види промислової продукції.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі телеканалу “Прямий”, повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

Міністр зазначив, що підготовка до підписання “промислового безвізу” - це складний і комплексний підхід.

«До переговорів залученні до 10 органів центральної виконавчої влади, які координуються Мінекономіки. Це органи метрології, акредитації, Держспоживслужба з ринковим наглядом, Міндовкілля щодо екологічних питань, Міненергетики. Вже проведено 15 попередніх оціночних комісій. Наше завдання – щоб оціночна місія поїхала з розумінням, що в нас система правильно врегульована, що є обладнання та можливість оцінки, що наші органи відповідають системі оцінки ЄС”, - розповів Петрашко.

За його словами, продукція, яка вироблена в Україні, якщо вона потрапляє на ринок ЄС потребує повторної сертифікації, але з “промисловим безвізом” все відбуватиметься набагато простіше. Українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

“Промисловий безвіз - це надзвичайно амбітна ціль. Це процес, який міг розпочатися ще 15 років тому. Але нарешті він має дійсно потужні результати і прогнозовані перспективи”, - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 17 лютого, що Україна сподівається цього року підписати з Європейським Союзом угоду щодо "промислового безвізу", який надасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»).

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди щодо «промислового безвізу». Раніше в уряді заявляли, що потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.