Цьогоріч чистий продаж валюти банками сягнув $104 мільйонів - Данилишин

Чистий продаж іноземної валюти банками з початку 2021 року становив 104 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"На готівковому валютному ринку з початку лютого продовжує переважати попит на іноземну валюту – чистий продаж іноземної валюти банками з початку року становив 104 млн дол. США", - написав Данилишин.

За його словами, міжнародні резерви НБУ на 16 лютого 2021 року становили 28,5 млрд дол. США, обсяг коштів уряду в іноземній валюті – 1,4 млрд дол. США, що є достатнім для здійснення виплат за заборгованістю уряду в іноземній валюті, які до кінця лютого становитимуть 128 млн дол., у березні – 905 млн дол.

Як повідомляв Укрінформ, валютні резерви НБУ на 1 лютого становили 28,821 млрд дол. Протягом 2020 року НБУ купив на міжбанку валюти на 4,93 млрд дол. і продав на 3,89 млрд дол., тобто чиста купівля валюти становила 1,038 млрд дол.