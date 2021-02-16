Прихід інвестора з ОАЕ може стати кроком до залучення інвестицій - глава Фонду держмайна

У Фонді державного майна вважають, що прихід інвестора з ОАЕ може стати важливим кроком до залучення масштабних іноземних інвестицій через приватизацію.

Як передає Укрінформ, про це в колонці для Української правди написав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

"Одна з найбагатших країн світу, Об'єднані Арабські Емірати, офіційно оголосила про намір участі в програмі прозорої приватизації та інших інвестиційних проєктах. 14 лютого меморандум про це з державним інвестфондом Mubadala підписав Фонд державного майна України в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського. Ця подія — сигнал всьому світові та надзвичайно важливий крок до залучення масштабних іноземних інвестицій через приватизацію, яких Україна не бачила з моменту продажу Криворіжсталі у 2005 році. Прихід інвестора з ОАЕ може стати ключем, що відкриє ворота до економічного зростання України", - написав Сенниченко.

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За його словами, прихід великого інвестора з ОАЕ — дуже добрий сигнал, який демонструє скептикам усередині та ззовні країни, що навіть в умовах світової економічної кризи Україна має величезний потенціал до зростання.

Як повідомляв Укрінформ, у межах офіційного візиту Президента Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 млрд дол. США.