Bitcoin дорожчає: ціна наблизилася до $50 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin вранці 16 лютого зросла до позначки 49 950 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даними торгів, станом на близько 8-му годину за Києвом ціна біткоїна знаходилася на рівні $49 950.

Проте вже за декілька годин собівартість найбільшої криптовалюти знизилася до 49 280 доларів США.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, вартість біткоїна 14 лютого вперше перевищила позначку в 49 тисяч доларів США.