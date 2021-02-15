Україна представила павільйон на Expo 2020 Dubai

Україна представила павільйон на Expo 2020 Dubai

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Укрінформ
Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства презентувало павільйон України на Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

У рамках офіційного візиту Президента України та першої леді в ОАЕ відбулася презентація павільйону України на Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai, яка триватиме з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року у м. Дубай.

На сьогодні вже завершено перший етап будівництва павільйону, наразі ведеться підготовка наступних етапів. Робота павільйону у тестовому режимі запланована на серпень 2021 року.

«Україна вперше на такому рівні, з будівництвом власного павільйону, презентуватиме свій потенціал та досягнення перед світовою спільнотою. Участь у виставці такого масштабу – надзвичайно важлива, адже відкриває нові горизонти та можливості для економічного, туристичного, промислового сектору, а також передбачає нові міжнародні зв’язки та ринки збуту», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Національний павільйон України розташований в зоні Opportunity (Можливості), має форму пшеничного колоска, а елементи фасаду повторюють національний орнамент.

Концепція виставкового павільйону України об’єднана під загальною темою: «Smart Ukraine: Connecting Dots». Концепція розкриває прагнення об’єднати точки «Connecting Dots» задля того, щоб підхід «Smart» згуртовував ідеї, думки, винаходи і проекти всього світу.

Через концепцію та наповнення павільйону ми продемонструємо світовій спільноті самобутність українського народу, унікальність культури, його традиції. Це своєрідний діалог між минулим та майбутнім крізь призму інноваційного мислення з використанням сучасних підходів до виставкового простору.

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Як відомо, виставка Expo 2020 триватиме 6 місяців, очікується 28 млн відвідувачів, 190 країн-учасниць, 10 міжнародних організацій.

Проведення Всесвітньої виставки Expo 2020 було заплановано на 2020 рік, однак, через світову пандемію вірусу COVID-19 подію було відкладено на рік.

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