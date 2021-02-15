Україна представила павільйон на Expo 2020 Dubai

Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства презентувало павільйон України на Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

У рамках офіційного візиту Президента України та першої леді в ОАЕ відбулася презентація павільйону України на Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai, яка триватиме з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року у м. Дубай.

На сьогодні вже завершено перший етап будівництва павільйону, наразі ведеться підготовка наступних етапів. Робота павільйону у тестовому режимі запланована на серпень 2021 року.

«Україна вперше на такому рівні, з будівництвом власного павільйону, презентуватиме свій потенціал та досягнення перед світовою спільнотою. Участь у виставці такого масштабу – надзвичайно важлива, адже відкриває нові горизонти та можливості для економічного, туристичного, промислового сектору, а також передбачає нові міжнародні зв’язки та ринки збуту», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Національний павільйон України розташований в зоні Opportunity (Можливості), має форму пшеничного колоска, а елементи фасаду повторюють національний орнамент.

Концепція виставкового павільйону України об’єднана під загальною темою: «Smart Ukraine: Connecting Dots». Концепція розкриває прагнення об’єднати точки «Connecting Dots» задля того, щоб підхід «Smart» згуртовував ідеї, думки, винаходи і проекти всього світу.

Через концепцію та наповнення павільйону ми продемонструємо світовій спільноті самобутність українського народу, унікальність культури, його традиції. Це своєрідний діалог між минулим та майбутнім крізь призму інноваційного мислення з використанням сучасних підходів до виставкового простору.

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Як відомо, виставка Expo 2020 триватиме 6 місяців, очікується 28 млн відвідувачів, 190 країн-учасниць, 10 міжнародних організацій.

Проведення Всесвітньої виставки Expo 2020 було заплановано на 2020 рік, однак, через світову пандемію вірусу COVID-19 подію було відкладено на рік.