СОТ вперше очолила жінка

Очільником Світової організації торгівлі (СОТ) стала представниця з Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації у Твіттері.

«Нгозі Оконджо-Івеала з Нігерії стала новим очільником СОТ», - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що Оконджо-Івеала стала не тільки першою жінкою, а й першою представницею Африки, яка очолила СОТ.

Її перша каденція на чолі СОТ розпочнеться вже з 1 березня цього року.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

За даними CNBC, раніше 66-річна Оконджо-Івеала очолювала Мінфін та МЗС Нігерії та 25 років працювала у Світовому банку.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня 2020 року 62-річний глава СОТ Роберто Азеведо достроково залишив свою посаду.