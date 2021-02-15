СОТ вперше очолила жінка
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації у Твіттері.
«Нгозі Оконджо-Івеала з Нігерії стала новим очільником СОТ», - йдеться у повідомленні.
В організації додали, що Оконджо-Івеала стала не тільки першою жінкою, а й першою представницею Африки, яка очолила СОТ.
Її перша каденція на чолі СОТ розпочнеться вже з 1 березня цього року.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.— WTO (@wto) February 15, 2021
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
За даними CNBC, раніше 66-річна Оконджо-Івеала очолювала Мінфін та МЗС Нігерії та 25 років працювала у Світовому банку.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня 2020 року 62-річний глава СОТ Роберто Азеведо достроково залишив свою посаду.