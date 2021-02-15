На виплати пенсій лютого ПФУ уже спрямував майже 24 мільярди

Пенсійний фонд України станом на 15 лютого вже спрямував майже 24 мільярди гривень на фінансування пенсій лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«15 лютого 2021 року Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, продовжено фінансування пенсій лютого. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,4 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій лютого на загальну суму 23,9 млрд грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомлялося, 2 лютого ПФУ розпочав фінансування пенсій лютого.