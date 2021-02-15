Арабська INTELMAX планує відкрити представництво в Україні

Компанія INTELMAX Management Consulting планує відкрити представництво в Україні в рамках співпраці з Мінцифри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

«Зроблено ще один крок для залучення інвестицій в Україну. Компанія INTELMAX Management Consulting планує відкрити представництво в Україні», - наголосив він.

Федоров нагадав, що в ході візиту Президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати було підписано меморандум між Мінцифри та INTELMAX. За його словами, Мінцифри спільно з компанією створять можливості для обміну досвідом у сфері інтелектуальної власності, блокчейну та впровадження національного українського стейблкоїну. Також у пресрелізі компанії INTELMAX зазначається, що в планах - інтеграція блокчейну в різних державних секторах і службах.

INTELMAX Management Consulting - це інноваційна онлайн-платформа для швидкого продажу і покупки активів інтелектуальної власності. Платформа заснована на блокчейні Fantom, який забезпечує підвищену безпеку, ефективність та прозорість.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого здійснює офіційний візит в Об'єднані Арабські Емірати.