Арабська INTELMAX планує відкрити представництво в Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.
«Зроблено ще один крок для залучення інвестицій в Україну. Компанія INTELMAX Management Consulting планує відкрити представництво в Україні», - наголосив він.
Федоров нагадав, що в ході візиту Президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати було підписано меморандум між Мінцифри та INTELMAX. За його словами, Мінцифри спільно з компанією створять можливості для обміну досвідом у сфері інтелектуальної власності, блокчейну та впровадження національного українського стейблкоїну. Також у пресрелізі компанії INTELMAX зазначається, що в планах - інтеграція блокчейну в різних державних секторах і службах.
INTELMAX Management Consulting - це інноваційна онлайн-платформа для швидкого продажу і покупки активів інтелектуальної власності. Платформа заснована на блокчейні Fantom, який забезпечує підвищену безпеку, ефективність та прозорість.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого здійснює офіційний візит в Об'єднані Арабські Емірати.