Між двох морів: Укрзалізниця прорахувала маршрут нового транспортного коридору

АТ "Укрзалізниця" бере участь у створенні нового транспортного коридору між Балтійським і Чорним морями для збільшення вантажопотоку між Польщею, Швецією, Туреччиною та Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"Укрзалізниця внесла свої пропозиції щодо розвитку нового транспортного коридору «Балтійське — Чорне море», завдяки якому буде збільшений вантажопотік між Польщею, Швецією, Туреччиною та Україною", - йдеться у повідомленні.

За словами виконавчого директора філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця» Едвіна Берзиньша, про це йшлося під час вебконференції на тему «Створення нового коридору між Балтійським і Чорним морями».

Зазначається, що Укрзалізниця запропонувала точний прорахований маршрут (Туреччина — Україна — Польща) разом з партнерами по цьому проєкту.Також під час конференції сторони обговорили шляхи реалізації стратегії розвитку контейнерних перевезень.

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Берзиньш наголосив, що розбудова транспортного коридору «Балтійське — Чорне море» позитивно вплине на розвиток економіки країн — учасниць проєкту, зокрема й України.

Як повідомлялося, перше засідання українсько-польської робочої групи з питань розвитку згаданого транспортно-логістичного коридору відбулось 17 грудня 2020 року в Гданську.