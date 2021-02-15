Петрашко пояснив, як планують підтримувати національного виробника

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує підтримувати національного виробника через вдосконалення системи публічних закупівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зауважив, що на сьогодні державні установи та підприємства мають можливість під час здійснення закупівель застосовувати нецінові критерії для оцінки тендерних пропозицій, зокрема встановлювати такі критерії як: наявність власних виробничих потужностей, використання місцевих ресурсів, екологічні характеристики. Однак, наразі ці критерії є рекомендаційними і, на жаль, не завжди використовуються замовниками.

“Треба працювати над тим, щоб нецінові критерії, які дозволяють отримувати українським виробникам перевагу, стали обов'язковими. При цьому не слід забувати про те, що Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС і отримала багато преференцій. Тому наша позиція має бути відповідальною і збалансованою. Але крок до компромісу є”, - зазначив Петрашко.

Він також сказав, що в умовах пандемії підтримка національного виробника, так званий протекціонізм, у світі ще більше активізувалися. В таких умовах, Україна також має вживати ефективних та адекватних заходів з метою захисту власного національного товаровиробника.

“Якщо взяти країни “Великої двадцятки”, то кількість розслідувань з антидемпінгу на захист свого виробника зросла практично вдвічі. Тобто, ми бачимо тенденцію, що країни починають активніше захищатися. Тому ми також рухаємось в цьому напрямку - кількість розслідувань, які ми зараз ведемо, також значно зросла”, - прокоментував міністр.

На даний час Україна застосовує 28 заходів торговельного захисту (у тому числі 25 антидемпінгових та 3 спеціальні заходи) щодо імпорту товарів потенційною вартістю понад 16,7 млрд грн.