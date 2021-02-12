Нафтогаз сплатив у січні податки, що становлять понад 10% доходів бюджету

За січень 2021 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету понад 7 млрд грн, що становило 10% загальних доходів державного бюджету,

Як передає Укрінфром, про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"За оперативними даними, за січень 2021 року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 7 млрд грн. Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали понад 10% загальних доходів державного бюджету в січні 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що за результатами 2020 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів становив близько 142 млрд грн.

"Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні", - підкреслили в компанії.