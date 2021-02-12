Більше половини кредитів за програмою «5-7-9%» отримали аграрії – Мінфін

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" має найбільший попит серед аграріїв: 54% позик у її межах видано представникам саме цієї галузі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що за рік роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 8630 позик на суму 20,2 млрд грн. Компаніям, які працюють у сільському господарстві видано 54% від загальної кількості кредитів, представникам сфери торгівлі – 18%, промисловості -16%.

Найактивніше користуються послугами програми у Львівській (735 отримувачів), Харківській (505), Одеській (455), Волинській (453) та Київській (421) областях.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та строку його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою - з 2 млн грн до 3 млн грн.

Фото: НБУ, Фейсбук