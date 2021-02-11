Попри карантин: у січні споживання електроенергії зросло майже на 6%

Споживання електроенергії в Україні за січень 2021 року , частину якого країна провела на жорсткому карантині, зросло майже на 6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НЕК "Укренерго", яке виконує функції оператора системи передачі.

"За оперативними даними, споживання електроенергії у січні 2021 року зросло на 5,8% порівняно з січнем 2020 року і склало 11,662 млрд кВт-год, досягнувши рівня споживання 2019 року", - зазначили в компанії.

При цьому, оператор системи передачі вбачає зв'язок між жорстким локдауном та збільшенням споживанння електроенергії.

"Слід зазначити, що споживання електроенергії у січні відбувалось в умовах карантину та жорсткого локдауну, що тривав із 8 по 24 січня. Тому, порівнюючи з попереднім періодом, слід враховувати цей чинник, який міг вплинути на споживання в сторону його незначного зменшення. Однак, спостерігаючи за динамікою споживання електроенергії різними групами споживачів, можна зазначити, що економіка країни вже пристосувалась до роботи в карантинних умовах, вийшовши на характерні графіки свого споживання", - наголосили в Укренерго.

Так, у січні всі групи споживачів, окрім транспорту, збільшили своє споживання порівняно з січнем 2020 року. У п’ятірці лідерів - сільськогосподарські споживачі (+11%, з 299 до 333 млн кВт-год ), будівництво (+10%, з 97 до 107 млн кВт-год), населення (+8%, з 3 649 до 3 954 млн кВт-год), промисловість (+5%, з 4 187 до 4 403 млн кВт-год) та комунально-побутові споживачі (+5%, з 1 444 до 1 517 млн кВт-год).

Найбільше зростання у промисловій групі демонстрували галузь будівельних матеріалів – на 26% (зі 151 до 191 млн кВт-год), машинобудівна – на 14% (з 307 до 350 млн кВт-год), хімічна та нафтохімічна галузі – на 14% (з 332 до 380 млн кВт-год). Решта споживачів збільшили своє споживання в межах 1-9 %.

Транспортна галузь, до якої належать насамперед магістральні трубопроводи і залізниця, стала єдиною, де споживання електроенергії у січні 2021 року зменшилось на 5% (з 604 до 572 млн кВт-год) порівняно з січнем торік. Така тенденція зниження прослідковується вже з 2017-го – за три роки річне споживання транспортної галузі скоротилося майже на 19%.

Крім того, зазначає оператор системи передачі, ключовим чинником зростання споживання була типова для зими низька температура повітря.

"Ключовим чинником зростання споживання була типова для зимового періоду низька температура повітря, зміна якої відразу позначається на споживанні електроенергії. Зокрема, середньомісячна температура січня 2021 року становила -1,4⁰С із найнижчим показником -14⁰С, на відміну від січня 2020 року з середньомісячною температурою +0,7⁰С (найнижча лише -3⁰С)", - підсумували в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, за даними НЕК «Укренерго», станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС із листопада 2020 року зменшилися у 5,7 раза – до 436,8 тис тонн. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях – Луганській та Слов’янській ТЕС. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на початку лютого заявила, що рівень запасів вугілля в Об’єднаній енергосистемі України є критично низьким, тож існує ризик виникнення аварії та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання.