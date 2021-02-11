Mastercard працюватиме з кількома криптовалютами вже цьогоріч

Платіжна система Mastercard почне працювати з кількома криптовалютами вже цього року.

Про це йдеться у заяві виконавчого віцепрезидента компанії з цифрових активів, блокчейн-технологій і партнерства Раджа Дамодарана, передає Укрінформ.

«Зараз ми готуємось до майбутнього криптовалют і платежів, повідомляючи, що цього року Mastercard почне підтримувати окремі криптовалюти безпосередньо в нашій мережі. Це велика зміна, яка вимагає багато роботи. Ми обміркуємо, які активи підтримуємо на основі наших принципів щодо цифрових валют, котрі зосереджені на захисті та дотриманні прав споживачів», - повідомив Дамодаран.

Він наголосив, що компанія не нав'язуватиме клієнтам використання криптовалюти.

Читайте також: В Україні запустили освітній серіал про криптовалюти

Також компанія не має наміру підтримувати всі існуючі криптовалюти, оскільки багато з них поки не відповідають її вимогам. Платіжна система Mastercard підтримуватиме стейблкоїни.

Stablecoin або стейблкоїн – це вид цифрових грошей, які мають фіксований курс, що може змінюватися в межах 1% у кожну з сторін. Курс стейблкоїна може бути прив’язаний до активів, вартість яких не дуже змінюється під впливом зовнішніх факторів – долари, золото, нафта.

У Mastercard заявили, що активно співпрацюють з кількома великими центральними банками по всьому світу. Платіжна система сприяє фінансовим регуляторам в розробці цифрових валют центральних банків (CBDC).