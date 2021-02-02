В Україні запустили освітній серіал про криптовалюти

Освітній серіал «Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти» наразі можна безкоштовно переглянути не лише на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта, але й у відкритому доступі на однойменному YouTube-каналі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Освітній серіал «Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти» — це курс Міністерства цифрової трансформації, створений за підтримки компаній Binance, Hacken та Crystal Blockchain та медіапартнера Forklog. У ньому - 8 серій тривалістю 6-12 хвилин. Участь в освітньому серіалі взяв підприємець, банкір, коуч Андрій Оністрат.

Під час проходження курсу, користувачі отримають професійні поради та відповіді на найпопулярніші запитання про блокчейн та криптовалюти від експертів. А також їм буде видано сертифікат, що засвідчує успішне проходження комплексного базового курсу з розуміння блокчейну, криптовалют та цифрових активів.

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Як повідомляв Укрінформ, презентація серіалу відбулася 27 листопада 2020 року.