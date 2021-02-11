Мільйонні борги Донецькоблгазу: Оператор ГТС просить перевірити підприємство

Мільйонні борги Донецькоблгазу: Оператор ГТС просить перевірити підприємство

Укрінформ
ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) звернулося до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» через борги підприємства. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОГТСУ.

Зазначається, що станом на 11 лютого Донецькоблгаз є найбільшим боржником перед ОГТСУ, а його несплати – це третина від загального боргу всіх облгазів. Так, у 2020 році Донецькоблгаз, стверджують в ОГТСУ, на власні виробничо-технічні витрати відібрав 81 млн кубометрів газу на суму 574 млн грн, з яких досі не сплатив 73% боргу (або 417 млн грн).

ТОВ «Оператор ГТС України» також звертає увагу правоохоронних органів на аномальну динаміку відборів газу Донецькоблгазом у листопаді-грудні 2020 року. Якщо в січні-березні 2020 року підприємство відбирало 3,2-4,5 млн кубометрів газу, акумулювавши 65 млн грн нарахувань до сплати, в неопалювальний сезон споживало 1,2 – 8,8 млн кубометрів та не утворювало нових боргів, то з настанням опалювального сезону почало стрімко збільшувати відбори.

"У листопаді і грудні Донецькоблгаз відібрав 42,2 млн кубометрів газу, а, за оперативними даними, у січні 2021 року – ще 24,2 млн кубометрів. Тобто, середньомісячні відбори за листопад-грудень зросли у шість разів у порівнянні з середнім показником за рік. При цьому виробничо-технологічні витрати підприємства досягли 25% від усього обсягу транспортування газу, у той час як у інших облгазів цей показник в середньому складає 4-5%", - повідомили в ОГТСУ.

У результаті загальний борг Донецькоблгазу за останні два місяці 2020 року зріс у вісім разів, до 417 млн грн, підрахували у ТОВ «Оператор ГТС України». За оцінками фахівців ОГТСУ, у разі непогашення боргу в січні 2021 року він зросте ще приблизно на 269 млн грн.

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У зв’язку з цим ОГТСУ також звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням перевірити діяльність Донецькоблгазу. За результатами проведення позапланової виїзної перевірки НКРЕКП за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов Донецькоблгаз 10 лютого 2021 року оштрафовано на 102 тис. грн.

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