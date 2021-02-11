Чистий прибуток банків України торік зменшився на 29% - НБУ

Чистий прибуток банків України за 2020 рік становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше, ніж роком раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У 2020 році банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що коронакриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

"Банки проходять коронакризу впевнено та з суттєвим запасом міцності. Попри загальний спад ділової активності та зниження вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим. За результатами 2020 року операційна дохідність банків була високою, а відображені кредитні збитки не надмірними. Ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі ризики зниження прибутковості банків зберігатимуться. Частково їх можна компенсувати, підвищуючи операційну ефективність. На прибуток також тиснутимуть відрахування до резервів. Отже, прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зауважується, що прибуток сектору дуже концентрований: ПриватБанк сформував 61% усього прибутку (25,3 млрд грн), а п’ять найприбутковіших банків – 89% прибутку.

Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через підвищені відрахування до резервів. У жовтні-грудні 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 3,7 млрд грн, що на 73% менше результату III кварталу 2020 року та на 63% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року.

Загалом, формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році. Низка банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв’язку з цим відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банки отримали рекордний прибуток у 58,4 млрд грн.