За січень-листопад 2020 року чистий прибуток банків зменшився на 15,6 мільярда - НБУ

Чистий прибуток українських банків за січень-листопад 2020 року становив 43,365 млрд грн, що на 15,6 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

Банки України у січні-листопаді 2020 року отримали 43,365 млрд грн чистого прибутку; це на 15,6 млрд грн менше аналогічного показника минулого року (59,001 млрд грн).

На 1 грудня 2020 року в Україні було 74 діючих банки.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.