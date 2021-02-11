У Мінфіні не бачать підстав говорити про ризики співпраці з МВФ

Уряд України продовжує обговорення з місією Міжнародного валютного фонду параметрів майбутньої програми і наразі немає жодних підстав аби говорити про ризики зриву програми співпраці.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі каналу 24 сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Жодних завершень роботи місії чи про те, що у нас є проблеми в перемовинах, у нас цієї інформації немає. Ми продовжуємо спілкуватись з представниками місії, продовжуємо узгоджувати модальність наших майбутніх зобов'язань і обмінюємось інформацією в частині законопроєктних пропозицій, в частині макропоказників, доходів, видатків. У нас йде постійна комунікація, і всі історії про те, що у нас все зупинись - неправда і не відповідає дійсності", - сказав Марченко.

Він зазначив, що Україна виконала усі структурні маяки, зокрема, вимогу створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби, та в частині ліквідації податкової міліції.

"Є питання щодо Вищої ради правосуддя, мав бути прийнятий відповідний закон ще в листопаді і закон про банки та банківські діяльність теж мав бути прийнятий у листопаді, але зараз ми обговорюємо ці питання з місією. Бюджет на 2021 рік з представниками МВФ узгоджено, і в них по бюджету не має жодних питань. Я не бачу жодних підстав для того, аби говорити про ризики, - зауважив Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята. Після свят, а саме з 11 січня місія МВФ поновила свою роботу в Україні.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.