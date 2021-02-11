Автовиробництво в Україні за січень скоротилося на 29% - експерти

В Україні у січні 2021 року виготовлено 604 автотранспортних засобів, що на 29% менше, ніж у січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що найбільше у минулому місяці в Україні було виготовлено легкових автомобілів - 576 одиниць, що на 27% менше, ніж у січні 2020 року. На Єврокарі було зібрано 251 автомобіль, а ЗАЗ випустив 325 машин.

У січні цього року було випущено 4 комерційних автомобілі (без урахування статистики АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року), що вдвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Всі вони були зібрані на заводі «Черкаський автобус».

Також у січні на 58% впало виробництво автобусів. Протягом місяця в Україні було випущено 24 автобуси. Більше за інших виготовив автобусів «Черкаський автобус» – 15 шт. Ще 8 автобусів вироблено на ЗАЗі та 1 автобус зібрав Часівоярській завод.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2020 році було вироблено 4952 одиниць автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році.