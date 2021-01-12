Автовиробництво в Україні торік скоротилося на 32%

В Україні у 2020 році було вироблено 4952 одиниць автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Згідно з даними Укравтопрому, з січня по грудень 2020 року в Україні було зібрано 4202 легкових автомобіля (на 33% менше ніж у 2019 році), 51 комерційне авто (на 63% менше) та 699 автобусів (на 20% менше).

Зокрема, у грудні 2020 року в Україні було виготовлено 523 автотранспортних засоби, що на 6% менше, ніж у грудні 2019 року. У попередньому місяці в Україні було випущено 446 легкових авто, що на 3% більше ніж у грудні 2019 року. З цієї кількості 290 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 156 машин випустив ЗАЗ.

Виробництво комерційних авто у грудні минулого року скоротилося на 70% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 6 одиниць. Зазначається, що всі вони були виготовлені на заводі "Черкаський автобус". Також у грудні 2020 року на третину впало автобусне виробництво, за місяць було виготовлено 71 автобус. Найбільшу кількість автобусів випустив «Черкаський автобус» – 35 шт. На Чернігівському автозаводі виготовили 22 автобуса. ЗАЗ повідомив про виробництво 10 автобусів. Грудневий результат Часівоярського автобусного заводу – 4 од.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у 2018 році. Зокрема було випущено 6 254 легкових автомобілів (на 11% більше, ніж у 2018 році), 136 комерційних автомобілів (на 3% більше) та 875 автобусів (на 5% більше).