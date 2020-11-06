Автовиробництво в Україні в жовтні скоротилося майже на 25% - експерти

За попередніми даними, у жовтні 2020 року в Україні було виготовлено 687 автотранспортних засобів, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів - 606 одиниць, що на 24% менше, ніж у жовтні 2019 року. 428 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 178 машин випустив ЗАЗ.

У жовтні цього року в Україні було випущено 4 комерційних автомобілі (без урахування статистики АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року), що на 87% менше ніж за аналогічний період минулого року. Всі вони були зібрані на заводі «Черкаський автобус».

Також у жовтні на 5% впало виробництво автобусів. Протягом місяця на п’яти підприємствах було зроблено 77 автобусів. Більше за інших виготовив автобусів «Черкаський автобус» – 29 шт. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником – 22 автобуса. На Богдані відзвітували про випуск 12 од. Ще 10 автобусів вироблено на ЗАЗі та 4 шт. зібрав Часівоярській завод.

Загалом, у січні-жовтні 2020 року в Україні було виготовлено 3791 автотранспортний засіб, що на 39% менше, ніж за перші десять місяців минулого року. Легкових автомобілів було зібрано 3211 штук (на 40% менше, ніж за аналогічний період 2019 року ), комерційних авто – 36 одиниць (на 68% менше), автобусів – 244 (на 23% менше).